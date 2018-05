Quadro, weekend porte aperte per il debutto del 3 ruote QV3

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - È previsto per il prossimo weekend il debutto sul mercato italiano del nuovo QV3 della svizzera Quadro Vehicles. La gamma dello scooter a 3 ruote dal design dinamico sarà arricchita, a fine giugno, dalla 'Edelweiss - Limited Edition', 99 esemplari colore verde opaco, caratterizzati da targhetta dedicata, numerata e uno stile accattivante da fuoristrada.



Il baricentro basso e la significativa riduzione dei pesi consentono a QV3 di offrire una guida stabile e un ottimo comfort. Tra le caratteristiche che lo contraddistinguono, oltre ad un motore da 350 cc, la tecnologia HTS Hydraulic Tilting System ed un passo più sportivo con cerchi più grandi 14'' anteriore/15'' posteriore. La capacità del serbatoio del carburante da 13 litri si abbina ad una maggiore capienza per gli oggetti con tre scomparti. QV3 è a disposizione anche su Q-store, la prima piattaforma online per acquistare i veicoli e riceverli direttamente a casa, con offerte personalizzate in base alle esigenze dei clienti.