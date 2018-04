Ducati apre al pubblico il laboratorio Fisica in Moto

ROMA - Dal 28 aprile la Ducati aprirà alle visite del pubblico il suo laboratorio interattivo Fisica in Moto, in cui è possibile apprendere e approfondire le leggi scientifiche legate al movimento in sella a una due ruote. La struttura sarà accessibile con lo stesso biglietto che permette l'entrata al museo della Casa di Borgo Panigale. Sino a oggi quest'area gestita dalla Fondazione Ducati era visionabile dagli esterni all'azienda emiliana solo su invito: dal 2008 ne hanno utilizzato gli apparecchi oltre 8mila studenti l'anno, provenienti dalle scuole superiori di tutto il Paese. La strumentazione permette di scoprire sia il funzionamento del motore sia di testare in piena sicurezza le leggi della fisica che governano la guida di una moto.



Per il periodo scolastico, sino a giugno, Fisica in Moto sarà visitabile dal pubblico solo di sabato e di domenica, a partire dal termine delle scuole e fino a settembre aprirà i battenti tutta la settimana, con chiusura il mercoledì. Le guide vengono effettuate con tutor didattici, previa prenotazione sul sito Internet dedicato (http://www.ducati.it/museo_ducati/la_fabbrica.do) e via mail (fisicainmoto@ducati.com): nei weekend sono previsti quattro turni al giorno (alle ore 9:30, 11:30, 14:00 e 16:00), durante la settimana solo tre (alle 10:30, 12:15 e 15:00).