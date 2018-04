Suzuki, debutta la GSX-R1000 con nuovo colore blu MotoGP

ROMA - La Suzuki GSX-R1000 è da questa settimana presso le concessionarie nella nuova colorazione blu MotoGP, ispirata alle GSX-RR ufficiali del Team Ecstar e presentata in anteprima lo scorso gennaio sulla pista di Sepang, in Malesia. Il suo arrivo suggella un momento importante per Suzuki: la GSX-R sta infatti ottenendo risultati degni di nota sia nel British Superbike Championship, sia nel campionato MotoAmerica, un tempo famoso come AMA Superbike. In questa veste esclusiva la Suzuki GSX-R1000 propone di nuovo il blu e il giallo che distinguono le GSX-RR ufficiali ma introduce uno schema grafico originale più suggestivo.



La parte bassa della carenatura punta ora sul blu, mentre le aree a ridosso degli sfoghi per l'aria calda si tingono invece di nero, così come i pannelli laterali del cupolino. L'elemento di raccordo con il serbatoio riprende il grigio titanio del silenziatore e poco più sotto la grande scritta Suzuki è abbinata al logo del team Ecstar. Le nuove colorazioni sono disponibili da questo mese e i prezzi sono 16.690 per la GSX-R1000 e 18.990 euro per la GSX-R1000R.