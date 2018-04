Con Fabike marchio Cupra propone sportività urbana a pedali

ROMA - Si chiama Fabike la prima bicicletta realizzata dal giovane brand automobilistico Cupra, nato per commercializzare i modelli Seat più sportivi e destinato in futuro ad avere una propria produzione indipendente. La due ruote della Casa iberica è una ''urban bike'' dallo stile particolarmente dinamico, nello spirito del marchio. Le sue forme, infatti, sono quelle di una bici da corsa, Progettata in collaborazione con l'italiana Fabike Project, nota per i suoi prodotti artigianali di elevato contenuto tecnologico. Composta da oltre 100 pezzi differenti, questa novità si distingue a livello estetico nel variegato mondo della pedivella per la particolare combinazione di colori e materiali, come il rame e la fibra di carbonio. Assemblata a mano, in circa quattro ore, intorno a un telaio in carbonio, prevede il manubrio da corsa, i freni a disco idraulici e una cinghia di trasmissione a velocità singola.



Già disponibile nella rete di negozi Fabike, potrà essere ordinata entro fine anno anche presso i 260 concessionari europei di Seat che proporranno i modelli Cupra.



Per Antonino Labate, direttore di strategy, business development and operations del nuovo marchio del gruppo Volkswagen, ''questo primo progetto mostra il nostro impegno a creare un'identità intorno a Cupra. Per questo, nei prossimi mesi svilupperemo una serie di prodotti esclusivi che rispecchino e si uniscano allo spirito'' del marchio.