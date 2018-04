'Sposati in Burgman Tour', prossima tappa a Cremona

ROMA - Un corteo di Burgman 400 in stile nuziale ha toccato cinque tra le principali città italiane, portando lo scooter di Hamamatsu in mezzo alla gente. Tre esemplari con altrettante coppie vestite da sposi hanno dato vita alla fine di marzo allo 'Sposati in Burgman Tour'. Si è trattato di una iniziativa che ha visto gli scooter di Hamamatsu formare ogni volta un originale corteo nuziale e finire al centro dell'attenzione in molte delle principali piazze d'Italia. In ciascuna occasione le diverse coppie hanno portato una ventata di allegria, con i tradizionali colpi di clacson. Le città toccate dalla carovana dei Burgman sono state cinque: Torino (24 marzo), Genova (27 marzo), Milano (28 marzo), Napoli (30 marzo) e Roma (31 marzo).



La scena dell'arrivo del corteo nuziale dello 'Sposati in Burgman Tour' sarà replicata in occasione del Suzuki Day, in programma il prossimo 28 aprile presso il Cremona Circuit 'Angelo Bergamonti' di San Martino del Lago (CR). Qui tutti gli appassionati del marchio potranno idealmente giurare fedeltà alla loro moto e suggellare con la loro presenza il loro amore per le due ruote giapponesi.