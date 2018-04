Zūmo 396LMT-S di Garmin, nuovo 'assistente' per motociclist

ROMA - I vantaggi della connessione tra veicolo e web sbarcano ora anche nelle due ruote, con un perfezionato impianto aftermarket che può completare qualsiasi modello di moto o di scooter. Debutta infatti il nuovo navigatore satellitare Zmo 396LMT-S, ultimo nato della serie di dispositivi firmati Garmin e dedicati alle due ruote, che prevede rinnovate funzioni per vivere i propri spostamenti e avventure 'on the road' in modo più pratico, divertente e soprattutto sicuro.



Grazie all'innovativa funzione Incident Detection Messaging e ai Riders Alert di Zmo 396LMT-S, i motociclisti hanno ora a disposizione uno strumento che offre la possibilità di avvisare in tempo reale in caso di incidenti e di essere sempre informati sull'avvicinarsi di situazioni a cui prestare particolare attenzione. Grazie al Wi-Fi integrato e alla funzione Adventurous Routing i motociclisti potranno inoltre vivere, e condividere, i propri viaggi senza perdersi il piacere della guida. Con mappa precaricata di 46 Paesi, non resta che scegliere la propria destinazione e partire.



Si tratta di un vero 'assistente elettronico' del pilota, rappresentato da un dispositivo robusto, smart e sempre più connesso, che racchiude in un unico strumento il top della tecnologia ad oggi disponibile. Si presenta così l'ultimo arrivato della serie zmo, con ampio schermo touchscreen a colori da 4,3 pollici, perfettamente leggibile sia sotto la luce diretta del sole che durante le più buie ore serali, e utilizzabile anche indossando i guanti. Il display visualizza in modo chiaro le informazioni rilevate, permettendo una lettura immediata. L'interfaccia utente intuitiva e con ampi ''pulsanti'' personalizzabili garantisce una ''user experience'' davvero facile.