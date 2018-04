DemoRide Tour, weekend nel Lazio con le moto Suzuki

ROMA - Il Suzuki DemoRide Tour, che permette al pubblico di testare sette modelli della gamma moto Suzuki, approda con quattro tappe nel centro Italia di cui tre nella regione Lazio. Le altre due tappe, per questo week end, saranno in provincia di Cuneo e a Biella. Sabato si parte dai concessionari 'Pica' (Latina), 'Moto Superpann' ad Ariccia e 'Mirco Moto' a Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Domenica invece sarà la volta dei punti vendita 'Grip Srl' di Teramo, 'L.A. Moto' di Roma e 'Pozza Moto' a Biella. I test si svolgeranno su strade aperte al traffico e a guidare i tour sarà lo staff Suzuki. Le prove avranno una durata di circa 30 minuti e per iscriversi sarà sufficiente registrarsi online, scegliendo la data, il luogo e il modello preferito. Il sito permette inoltre di verificare la disponibilità delle varie moto nelle fasce orarie previste per i DemoRide. A disposizione del pubblico i modelli V-Strom 650XT, V-Strom 1000XT Globe Rider, GSX-S750 Yugen, SV650X-TER, GSX-S1000, GSX-S1000F e Burgman 400.