Scelte dal Web le Ducati Scrambler in finale al Contest 2018

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il popolo dei ducatisti ha deciso via Web le quattro finaliste del concorso Custom Rumble 2018 che premierà la custom più emozionante realizzata su base Ducati Scrambler: in lizza sono rimaste due proposte che arrivano dalla Polonia e due dalla Thailandia. La vincitrice sarà decisa da una giuria di esperti e sarà decretata il prossimo luglio, nel corso della World Ducati Week, in programma sul circuito di Misano Adriatico da venerdì 20 a domenica 22. Sono stati oltre 200mila i voti espressi sul sito della Casa di Borgo Panigale, dedicato alla seconda edizione del contest biennale, che ha come protagonista la naked italiana e che premia la creatività di professionisti del settore e di amatori.



Le realizzazioni sono state divise in quattro categorie: ''Best Dealer'' riservata ai concessionari ufficiali delle Rosse a due ruote, ''Best Private Customizer'' per le officine specializzate in elaborazioni, ''Best Customer'' per i privati e ''Rookie Rumble'', per gli ''under 35'' che hanno personalizzato una Scrambler Sixty2. La selezione ha interessato 132 progetti proposti da tutto il mondo e ha visto competere soluzioni differenti per generi e stili, dalle interpretazioni ispirate alle più classiche Café Racer a quelle a tema Bobber. Nel lotto c'è stata anche un'interessante Scrambler elettrica.



Le finaliste sono per la categoria Best Dealer la 'ESG Rumble 400', proposta da Ducati Poland, per la Best Private Customizer la 'The Batass', realizzata dalla polacca Piotr. Tra le creazioni degli appassionati sono emerse per il Best Customer la 'Black Ant' e per la Rookie Rumble la 'Aree', entrambe realizzate da due ducatisti tailandesi. Le foto dettagliate delle quattro moto si possono ammirare sul sito scramblerducati.com e sulla pagina Instagram dedicata all'iniziativa @customrumble. Al vincitore andrà un viaggio per due persone in California.(ANSA).