Dalle moto alle auto, i motori Aprilia sulle sport prototipo

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Dalle gare su due ruote a quelle su quattro, l'Aprilia si prepara al grande balzo con una fornitura di motori per il Campionato Italiano Sport Prototipi 2018. Il "mille" V4 della Casa di Noale, appartenente al gruppo Piaggio, sarà infatti utilizzato dalla scuderia Wolf Racing Cars per equipaggiare le vetture impegnate nella competizione tricolore, da quest'anno monomarca, al via il prossimo 22 aprile sul circuito di Adria.



Il quattro cilindri scelto per la Wolf GB08 Thunder deriva dal propulsore montato sull'Aprilia RSV4 stradale, su quella impiegata nella Superbike e, con ulteriori modifiche, sulle MotoGP. Dotato di una V di 65 gradi, è stato specificatamente sviluppato dagli ingegneri del Costruttore veneto per permetterne un impiego automobilistico: compatto e leggero, eroga una potenza massima di 201 Cv.(ANSA).