Yamaha svela TY-E, elettrica offroad da gara e da diporto

ROMA - Dedicata sia ai piloti professionisti sia ai semplici appassionati, la nuova TY-E è la prima Yamaha da trial completamente elettrica. Il design innovativo associato a un ampio uso di fibra di carbonio sono altri due elementi inediti che caratterizzano la due ruote da offroad della Casa dei Tre Diapason, presentata in anteprima mondiale al Tokyo Motorcycle Show, in programma da oggi sino a domenica 25 marzo. Il modello debutterà nelle competizioni il 14-15 luglio, in Francia ad Auron, nella prima delle due tappe della seconda edizione del campionato internazionale Trial-E Cup per moto a zero emissioni.



Lunga 2.003 mm, larga 830 mm e alta 1.130 mm, la YT-E ha un passo di 1.310 mm, un'altezza dal suolo minima di 350 mm e pesa meno di 70 kg. Il telaio è realizzato in materiali compositi del carbonio (CFRP) e il suo cuore è un motore elettrico di tipo AC sincrono, ad alti regimi di rotazione, alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio. La TY-E rappresenta la punta di diamante del programma di ricerca e sviluppo "Evolving R&D" del Costruttore nipponico che permette ai dipendenti di investire sino al 5% del proprio tempo in progetti slegati dal piano di lavoro programmato, per sviluppare concept innovativi.