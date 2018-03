Ecco Qooder lo scooter a quattro ruote che non teme le buche

ROMA - Arriva dal produttore svizzero Quadro Vehicles il Qooder, primo scooter a quattro ruote che non teme le buche. Dopo la recente premiere mondiale al Salone di Ginevra, l'azienda ticinese è pronta al lancio commerciale in Italia di questo nuovo tipo di veicolo che abbina la maneggevolezza di una moto alla stabilità tipica dei veicoli a quattro ruote. Al lancio viene proposto con un motore a benzina, entro il 2019 dovrebbe debuttare anche in versione elettrica.



Grazie al sistema brevettato Hydraulic Tilting System (HTS), il Qooder oltre ad inclinarsi come una moto è in grado di assorbire le irregolarità dell'asfalto senza senza scomporsi, grazie alle ruote da 14 pollici. Dalla Confederazione elvetica assicurano: ''dopo una buca rimane stabile anche con pneumatico sgonfio e danneggiato. Il suo sistema HTS permette, in determinate situazioni, di avere a disposizione un'escursione complessiva della sospensione che risulta 'best in class' rispetto a qualunque veicolo, sia 2/3 ruote scooter sia automobile''.



Il Qooder promette sicurezza e comfort persino sulle pavimentazioni a pavé o con sanpietrini, tipiche di molti centri storici italiani: il differenziale posteriore, infatti, permette la trazione di ambedue le ruote posteriori, garantendo la migliore motricità possibile anche con fondi scivolosi.



Guidabile anche con patente B, la versione a benzina del Qooder monta un motore da 400 cc che eroga 32,5 Cv di potenza massima, è dotato di doppi contralberi che ne riducono significativamente le vibrazioni, e viene proposto a un prezzo di circa 11.000 euro. L'elettrico E-Qooder, atteso sul mercato il prossimo anno, monterà un propulsore EV da 46 Cv e 106 Nm di coppia e avrà un'autonomia variabile da 130 a 260 km, a seconda del pacco batterie montato.