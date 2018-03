Ducati Scrambler 1100 Special protagonista salone Ginevra

ROMA - Ducati al Salone di Ginevra punta i riflettori su Scrambler 1100 Special, la moto in mostra nello stand Audi.



Svelato in anteprima ad Eicma 2017, lo Scrambler 1100 aggiunge una dimensione inedita alla 'Land of Joy', fatta di tecnologia, prestazioni, alta qualità delle finiture e dimensioni e comfort maggiori. Il nuovo motore da 1079 centimetri cubici ha una coppia elevata disponibile sin dai bassi regimi, vero punto di forza di questa moto, mentre la ciclistica è agile come da tradizione Scrambler.



In questo modello anche l'elettronica è stata evoluta nella tradizione Ducati a supporto della facilità di guida, garantendo il massimo in termini di sicurezza attiva con l'utilizzo dell'ABS Cornering e del Traction Control. Disponibile in tre versioni, Scrambler 1100, Scrambler 1100 Special e Scrambler 1100 Sport, questa nuova moto della 'Land of Joy' arriverà nei concessionari europei a partire da metà marzo.