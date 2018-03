Moto Morini espande la sua offerta di e-bike

ROMA - Da Moto Morini arrivano quattro nuove proposte di biciclette a pedalata assistita. Le e-bike della Casa di Trivolzio si chiamano Gravel, City, Urban e Sport.



Realizzate partendo dalla medesima base, che sfrutta un telaio in alluminio, si distinguono per le caratteristiche estetiche che le avvicinano ora all'utilizzo urbano, ora a quello sportivo. Tutte prevedono il motore elettrico completamente nascosto alla vista e un sistema antifurto integrato nel telaio.



Il propulsore da 250 W che consente una velocità massima di 25 km/h è inserito nel mozzo ruota. L'unità è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 160 Wh che si ricarica durante l'utilizzo sia con il movimento dei pedali sia con la frenata rigenerativa. Il tutto per un peso di 13,5 chilogrammi.



''A comandare l'elettronica di bordo - spiega il Costruttore - è un'app dedicata e gratuita, disponibile sia per dispositivi Android sia iOs''. Della nuova offerta, la City è la proposta più versatile: prevede ruote da 28'', parafanghi, portapacchi e borse in pelle.



Stesso diametro per le ruote della Gravel, che ha un aspetto più sportivo. Design più simile fra loro per Urban e Sport, che rispettivamente montano rute da 26'' e da 27,5''. I freni per tre su quattro sono a disco con impianto idraulico, solo la Gravel ce l'ha meccanico.



I prezzi partono dai 2.550 euro per le Sport e Urban. Per la Gravel sono richiesti 2.600 euro. La più accessoriata City viene proposta a 2.750 euro.