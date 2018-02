Moto, dal primo marzo Aprilia Days, via alle promozioni

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Si rinnova l'appuntamento con porte aperte Aprilia. Gli 'Aprilia Days' - attivi dal 1° al 31 di marzo, con apertura straordinaria dei concessionari aderenti per tutta la settimana, weekend compreso, dal 5 all'11 marzo - rappresentano un'occasione per tutti gli amanti delle moto italiane. Durante l'evento sarà possibile conoscere l'intera gamma Aprilia grazie ai test ride e usufruire di alcune promozioni dedicate. La proposta commerciale coinvolge tutta la gamma Aprilia: da RSV4 e Tuono V4 1100, punti di riferimento nelle categorie superbike e hypernaked, fino alle proposte RS e Tuono da 125 cc per i giovanissimi, passando per le divertenti e performanti bicilindriche Shiver 900 e Dorsoduro 900.



Durante gli Aprilia Days i modelli spinti dal propulsore Aprilia V4 di 65° - RSV4 e Tuono V4 1100 - sono acquistabili con loscarico slip-on realizzato da Akrapovic, dotato di silenziatore in titanio e omologato per uso stradale, compreso nel prezzo.



Le bicilindriche di 900 cc, la Aprilia Shiver 900 e la Aprilia Dorsoduro 900, beneficiano di una estensione della garanzia di 2 anni, compresa nel prezzo di acquisto.



Vantaggi sono dedicati anche alle piccole cilindrate: per tutto il mese di marzo la grintosa RS 125 e la piccola Street Fighter Tuono 125 includono nel prezzo di acquisto il cambio QuickShift, il sistema di cambio rapido collaudato da Aprilia sui circuiti di tutto il mondo, e l'Aprilia Multimedia Platform, sistema che abilita la connettività tra moto e smartphone.