Da Harley Davidson la Iron 1200 e la Forty-Eight Special

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Con le nuove Iron 1200 e Forty-Eight Special la Harley Davidson amplia la sua gamma 2018 di modelli Sportster, proponendo due moto di carattere che combinano un design rétro a prestazioni di rilievo, grazie al contributo energico offerto dal motore V-Twin 1200 Evolution. Entrambe sono caratterizzate stilisticamente da grafiche specifiche per il serbatoio che combinano strisce colorate e caratteri formali, con colori ed elementi ispirati agli anni Settanta.



La Iron 1200 presenta un manubrio rialzato 'Mini-Ape' in nero satinato che espone i polsi del guidatore alla strada: misura 2,5 cm di diametro, con un innalzamento di 22,2 cm, un'apertura 81,2 cm e un arretramento di 16,5 cm. Il suo cupolino nero lucido con faro integrato, protegge un poco dal vento alle velocità più elevate e si presta a ulteriori personalizzazioni.



L'originale sella si raccorda al parafango posteriore. Sul serbatoio da 12,5 litri spiccano le strisce multicolori, messe in rilievo dal contrasto con le finiture scure, utilizzate per il motore e per il nero scelto per il gruppo trasmissione (coperchi della distribuzione, paracalori degli scarichi, coperchi di anticipo, primaria e carter). In questo quadro si notano le cromature per tubi copri-aste e coperchi punterie, che sottolineano la forme del motore V-Twin: si tratta di un 1.202 cc che eroga il 36% di coppia in più rispetto al motore 883 Evolution della Iron 883. Equipaggiato con cerchi neri a 9 razze da 19 pollici all'anteriore e da 16 pollici al posteriore, il modello adotta di serie il dispositivo di antibloccaggio dei freni (ABS) e il sistema Smart Security.



La Forty-Eight Special sfoggia un manubrio nero lucido Tallboy, alto 19,1 cm e prevede forcelle da 49 mm di colore nero lucido, fissate in massicce piastre di sterzo in alluminio forgiato. La grafica del suo serbatoio da 8,3 litri è caratterizzata da strisce orizzontali che incorniciano la scritta Harley-Davidson. Il motore è verniciato in nero nella parte superiore ed è punteggiato da cromature in quella inferiore (coperchi di primaria, ispezione e carter, paracalore degli scarichi, copri aste e bilancieri, coperchi delle punterie). Prevede come standard pneumatici ad alte prestazioni Michelin Scorcher 31, montati su cerchi neri in lega di alluminio a 9 razze, da 16'' di diametro sia all'anteriore sia al posteriore. Come per la Iron 1200, la dotazione include ABS e Smart Security.



''La Sportster è una moto che si può spogliare e reinventare in modo relativamente facile - sottolinea Brad Richards, vice presidente stile & design di Harley-Davidson -. Quanto abbiamo fatto per creare le nuove Iron 1200 e Forty-Eight Special è ciò che generazioni di proprietari di Sportster hanno fatto con le loro moto. Le grafiche dei loro due serbatoi riflettono le tendenze contemporanee sia del design in generale sia dei trend legati alla customizzazione delle moto. Ci si allontana - conclude - dai disegni complessi e intricati per tornare a linee semplici e pulite''. (ANSA).