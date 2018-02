Suzuki SV650X-TER, la Limited Edition ispirata al passato

ROMA - Dalla fine di febbraio la gamma delle naked di Suzuki si amplia con l'arrivo della SV650X-TER. Si tratta di una Limited Edition sviluppata sulla base della SV650X, in vendita a 7.390 euro f.c. Ispirata alle moto da corsa del passato, la SV650X-TER si distingue, a prima vista, per l'impianto di scarico che presenta due novità: la prima sono i collettori fasciati con bende termiche, l'altra riguarda il silenziatore omologato a doppio tromboncino by Fresco. Il terminale, leggero e snello, contribuisce a rendere più atletica la silhouette della moto.



L'impostazione di guida rispecchia il carattere della SV650X-TER. I semi manubri definiscono una posizione leggermente caricata in avanti. Disponibile con una serie di dispositivi come il Suzuki Easy Start System e il Low RPM Assist, che facilitano avviamenti e partenze, questa moto è equipaggiata con il motore bicilindrico a V Euro 4 che accomuna tutte le SV650: la sua potenza è di 56 kW (76 cv), ed è disponibile anche la versione depotenziata a 35 kW, per i titolari di patente A2. La SV650X-TER è disponibile nella stessa livrea della SV650X. La verniciatura bicolore Glass Sparkle Black-Metallic Oort Grey, nero/grigio, è abbinata alla scritta bianca Suzuki sul serbatoio da 14,5 litri e a pedane e leve nere, che sottolineano una cura maniacale per i dettagli.