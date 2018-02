Arriva la Ktm RC 390, 500 esemplari anche con Kit Race

ROMA - Ktm avvia la commercializzazione del modello RC 390 R, versione evoluta della stradale RC 390, che combinata al Kit SSP300 Race consentirà di competere nei principali campionati velocità nazionali e al Mondiale Superbike nella categoria Super Sport 300.



Realizzata in soli 500 esemplari per tutto il mondo e omologata per l'utilizzo stradale, la nuova RC 390 R è in vendita a 8.880 euro f.c.



Questa moto è equipaggiata di serie con sospensioni WP completamente regolabili ed è capace di essere reattiva e sensibile in tutte le condizioni di guida.



L'elenco delle parti speciali si allunga quando si prende in mano il manubrio, differente rispetto alla versione standard grazie all'utilizzo di una piastra di sterzo in alluminio che consente l'adozione di due semi-manubri regolabili e di leve anch'esse regolabili, per una guida più precisa. Un altro aggiornamento riguarda il comparto motore, con un collettore di aspirazione più corto rispetto alla moto di serie, che rende la moto più pronta. Infine, le grafiche dedicate rendono la RC 390 riconoscibile, con la R messa in evidenza sulla parte laterale della carena.



La Ktm RC 390 R è abbinabile al nuovo SSP300 Race Kit, sviluppato dal dipartimento Customer Racing che nel 2017 ha partecipato ad alcune gare del CIV. Oggi è disponibile per tutti coloro che desiderano cimentarsi nelle competizioni in pista.



Il Kit risponde al regolamento imposto dalla Federazione Motociclistica Internazionale ed è composto da più di 230 parti, tra le quali l'impianto di scarico completo Akrapovič SSP300 Evo02 full titanium, la frizione antisaltellamento STM, il radiatore supplementare Febur, la centralina elettronica dedicata con cablaggio semplificato, il quickshifter, un'ampia scelta di rapporti finali e una carena leggera e resistente realizzata in materiali compositi. Il costo del Kit è di 11.950 euro ed è installabile su moto prodotte dopo il 2017.