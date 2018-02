Stile ed esclusività con Moto Guzzi V7 III Carbon

ROMA - A tre mesi dalla passerella del salone EICMA di Milano, la Moto Guzzi V7 III Carbon è disponibile per la vendita in Italia. Esclusiva serie limitata, caratterizzata da un ampio uso di fibra di carbonio, questa realizzazione numerata verrà prodotta in 1921 esemplari. Un numero che coincide con l'anno di fondazione della Casa dell'Aquila e che testimonia il forte legame con la storia del brand del modello, lanciato nel lontano 1967. Dall'ispirazione al passato è nata una proposta che ''rappresenta la più nuova interpretazione di uno dei più grandi classici della moto italiana'', sottolineano da Mandello del Lario e che, in questa particolare elaborazione della sua terza generazione, abbina stile e sportività in maniera originale.



Proposta a partire da 9.990 euro, la Carbon sfoggia numerose componenti in fibra di carbonio: dai parafanghi accorciati e rifilati ai fianchetti laterali. Una scelta normalmente ad appannaggio delle moto ad alte prestazioni. Su questa variante della V7 III domina il colore nero opaco, punteggiato dal rosso scelto come tinta per la pinza freno anteriore (firmata Brembo), per i loghi sui fianchetti, per l'Aquila sul serbatoio e per i coperchi delle teste motore. Tra gli altri elementi distintivi della Carbon da segnalare la sella inedita, rivestita in Alcantara idrorepellente e rifinita con impunture rosse, il tappo in alluminio anodizzato nero e la cornice del proiettore anteriore e i coperchi degli iniettori sempre in nero.