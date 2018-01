Con SV650X Suzuki propone una cafe racer di carattere

ROMA - A poco più di due mesi dalla passerella dell'EICMA di Milano, la Suzuki SV650X è pronta al debutto nei saloni italiani della Casa di Hamamatsu. Il lancio della café racer nipponica sarà accompagnato dalla disponibilità di una sua variante limited edition, denominata SV650X-Ter, allestita con un pacchetto di accessori speciali e visionabile nella rete di vendita a partire dal prossimo 15 febbraio.



La nuova proposta del Costruttore abbina stile rétro e tecnologia moderna: sviluppata sulla base della SV650, sfoggia un design di ''carattere'' che ha come tema centrale il cupolino tondeggiante che incornicia il faro circolare. Il telaio dal ridotto ingombro trasversale ha permesso di slanciarne la sagoma. Altri dettagli di spicco sono i pannelli laterali che puntano a ricreare le tipiche semi carenature d'antan e la sella rifinita a coste orizzontali. Completano il quadro, ispirato al passato, i semi manubri, che portano il pilota ad assumere una posizione inclinata in avanti, l'evocativa scritta Suzuki sul serbatoio da 14,5 litri, le pedane nere e la livrea bicolore.



Equipaggiata con un bicilindrico a V da 76 Cv di potenza, ordinabile anche in versione depotenziata da 47 Cv per i titolari di patente A2, la SV650X dispone del sistema di accensione Easy Start System e del Low RPM Assist: insieme facilitano avviamenti e partenze. Tra le sue novità da segnalare una forcella telescopica regolabile nel precarico molla. La moto nipponica viene proposta al lancio a 6.690 euro nella versione standard e a 7.390 euro nella variante limited ''X-Ter'' che si differenzia per alcuni interventi di personalizzazione: l'impianto di scarico prevede collettori fasciati con bende termiche che creano un effetto vintage.



Specifico della versione è il terminale, dotato di un silenziatore a doppio tromboncino, firmato dalla Fresco.



Spiccano, inoltre, il porta targa più compatto, gli specchietti in metallo a stelo corto e le piccole frecce a LED.