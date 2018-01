Azienda italiana lancia sfida a record mondiale di velocità in moto

La casa milanese Record Motor Cycles lancia la sfida a Honda: battere il record mondiale di velocità sulle piste del lago salato di Bonneville, nello Utah, nella categoria moto fino a due litri e 2.500 cc di cilindrata. Obiettivo, superare i 432 chilometri all'ora con un inedito propulsore V8. La sfida è stata lanciata in occasione del Motor Bike Expo di Verona, il salone internazionale delle due ruote custom, in cui è stato presentato in anteprima proprio il nuovo motore.

Ospiti della rassegna gli Stati Uniti, patria della mitica "Route 66", tutti i Paesi europei, ma anche Emirati Arabi Uniti, l'Estremo Oriente con Taiwan, Hong Kong, Thailandia e Giappone, e pure il Nordafrica, con Marocco, Tunisia e Algeria. Sono arrivate da tutto il mondo le moto personalizzate realizzate dai più importanti garage e laboratori di preparazione.

Il salone veronese si è confermato l'appuntamento internazionale di riferimento per il panorama internazionale delle due ruote custom e dei suoi protagonisti. Nella rassegna spicca "The Art of Kustom", esibizione dal vivo dei migliori artisti della decorazione di caschi da motociclista provenienti da Thailandia, Taiwan e Giappone, organizzata in collaborazione con 70's Helmets. Giudice d'eccezione è lo statunitense Kirk Taylor di Custom Design Studios.

L'autorevole blog australiano Pipeburn ha presentato invece una selezione di special approdate a Verona da ogni parte del pianeta. Si torna in Europa grazie allo spazio "Spanish Bike Scene" che riunisce le ultime creazioni delle officine iberiche, e all'esposizione in anteprima della nuova special di Rocket Bobs Cycle Works, dalla Gran Bretagna. A Motor Bike Expo sono presenti, infine, anche i maestri del custom tedesco Fred Kodlin e Marcus Walz.