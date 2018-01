Lorenzo tiene a battesimo la Ducati Panigale V4

ROMA - Con una visita alla linea di produzione, il campione di motociclismo Jorge Lorenzo ha dato il benvenuto ufficiale alla nuova Panigale V4, il gioiello a due ruote che segna l'inizio di una nuova era per la Casa italiana.



L'evento che ha visto protagonista il centauro di Palma di Maiorca è avvenuta in concomitanza con la presentazione della squadra impegnata nel Mondiale 2018.



La V4 è il primo modello a montare un 4 cilindri strettamente derivato dal Desmosedici utilizzato dal Costruttore nel Campionato del mondo di MotoGP. Un vero "concentrato di tecnologia, stile e performance in puro stile Ducati - sottolineano da Borgo Panigale -, che con un rapporto potenza/peso di 1,1 Cv/kg diventa il nuovo riferimento nel segmento delle supersportive di produzione". Sviluppata in stretta collaborazione con Ducati Corse, la V4 viene fabbricata dallo scorso novembre ed è già stata consegnata in 500 pezzi. "Nelle prossime settimane - chiarisce una nota diffusa dal produttore - raggiungerà anche gli altri mercati del mondo nei quali Ducati è presente".