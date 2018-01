A Verona la Moto Morini rende omaggio a Steve McQueen

ROMA - La Moto Morini è tra le Case protagoniste del Motor Bike Expo di Verona, rassegna dedicata alle due ruote, aperta da oggi e in svolgimento sino a domenica 21 gennaio. Il marchio italiano presenta alla kermesse scaligera, una specialissima Scrambler 1200 con la livrea della Gulf che rende omaggio al mito di Steve McQueen. Si tratta di una realizzazione one-off: un esemplare unico che ricorda le Ford GT40 e le Porsche 917 che hanno corso a Le Mans con il logo dell'azienda petrolifera statunitense. Colori resi celebri dal grande attore nel film realizzato nel 1971 sulla celebre gara di endurance francese. A Verona la Moto Morini espone anche la nuova Milano, la Corsaro 1200 ZZ model year 2018, la One-Off Corsaro Ti22 e un'originale variante della Corsaro 1200 ZZ firmata dall'artista Nicola Martini, caratterizzata da una forte ispirazione agli anni ruggenti delle cafè racer.



In passerella, poi, quattro nuove e-bike, accomunate dalla tecnologia ''All in one'' Zehus che integra nel mozzo posteriore il motore, la batteria e l'elettronica. Altra particolarità, sottolinea il Costruttore, ''è il telaio antifurto 'Frame Block': la caratteristica innovativa si ritrova nei cavi di acciaio ricoperti in gomma ed integrati nel telaio che fungono da antifurto, rapido ed efficace''. In questa nuova gamma la City Bike, prevede portapacchi e borse in pelle, la Gravel unisce l'aspetto delle ''scatto fisso'' al manubrio sportivo, la Sport presenta ruote da 27,5 pollici e la Urban spicca per le gomme da 26'' e colori appariscenti.