Bmw Concept i4, il suono è firmato da Hans Zimmer

Non solo silenzio per la mobilità elettrica in casa Bmw. al lavoro per il suono della Concept i4 si sono infatti messi al lavoro il compositore cinematografico Hans Zimmer, che ha composto il suono della Concept i4 insieme al sound designer della casa dell'elica Renzo Vitale, il tutto con il marchio BMW IconicSounds Electric che conferirà ai modelli elettrici della casa tedesca una profondità emotiva extra collegando il conducente con il carattere del veicolo su un altro livello attraverso toni e suoni individuali. "Renzo e io siamo stati ispirati a riunire il passato e il futuro della Bmw con il suono per la Concept i4 - spiega Zimmer - e speriamo che il suono che abbiamo creato sia classico ma sorprendente e abbia una sensazione di leggerezza che si adatta al marchio". Il repertorio sonoro della Concept i4 si estende dai suoni di guida nella modalità Experience 'Core' ai toni più intensi di 'Sport'.



Anche l'accompagnamento acustico all'apertura di una portiera e all'avvio dell'auto fanno parte del suo panorama sonoro. Hans Zimmer e Renzo Vitale hanno presentato il nuovo suono start/stop nello studio di Zimmer a Santa Monica a novembre 2019. Il suono di attivazione per i modelli Bmw completamente elettrici e gli ibridi plug-in sarà introdotto come funzionalità standard in tutto il mondo da luglio 2020. "La capacità di progettare il suono nei nostri veicoli ci consente di suscitare emozioni positive - afferma Vitale - e il nuovo suono di avvio/arresto ha lo scopo di infondere un senso di eccitazione alla prospettiva della guida elettrica quando il cliente sale sul veicolo e inizia il viaggio". Il silenzio dei sistemi di azionamento elettrici è spesso citato come uno dei maggiori vantaggi della mobilità elettrica. Con l'aumento della scelta dei modelli elettrificati, tuttavia, ne consegue anche che alcuni driver comincino a sentire la mancanza di un suono. "Il sound - ha spiegato Jens Thiemer, Senior Vice President Customer e Brand BMW - ha sempre avuto un ruolo importante nell'emozionalità dei nostri veicoli. Ora stiamo portando la gioia del piacere di guidare a un nuovo livello e siamo particolarmente lieti di lavorare con Hans Zimmer per creare il nuovo mondo sonoro della mobilità elettrica in BMW. Il risultato di questa collaborazione sarà la nostra offerta sonora lungimirante per i veicoli elettrificati".