Pneumatici, Nokian avvia produzione in impianto Dayton in Usa

Nokian Tyres ha iniziato a produrre pneumatici per la vendita commerciale nel suo stabilimento nordamericano a Dayton, in Tennessee. Entro il 2023 la struttura produrrà fino a quattro milioni di pneumatici all'anno.



In particolare, lo stabilimento produrrà pneumatici sicuri e sostenibili creati su misura per le esigenze degli automobilisti nordamericani, sostenendo l'obiettivo dell'azienda di raddoppiare le vendite nella zona entro il 2023. Nokian Tyres ha realizzato il primo pneumatico di prova presso la struttura il primo luglio 2019 e continua a garantire un numero crescente di modelli e misure di pneumatici.



''L'avvio della produzione commerciale presso lo stabilimento di Dayton rappresenta una pietra miliare significativa per i nostri clienti e dipendenti - ha dichiarato Hille Korhonen, president e ceo di Nokian Tyres -. Siamo entusiasti di poter offrire agli automobilisti nordamericani un volume maggiore di pneumatici di elevata qualità ampliando allo stesso tempo le relazioni con i nostri partner''. Il complesso di 830.000 square foot è una delle strutture per la produzione di pneumatici più avanzate del settore. Utilizza processi altamente automatizzati e sostenibili, materie prime scelte e una vivace cultura del lavoro per creare pneumatici premium per tutte le stagioni, che rispondono alle esigenze degli automobilisti nordamericani. L'azienda assumerà fino a 400 lavoratori nella struttura che si trova a 40 miglia a nord di Chattanooga e che attualmente impiega poco più di 100 persone.



Nokian Tyres ha iniziato la costruzione dello stabilimento a settembre nel 2017. È il suo terzo impianto di produzione mondiale, che si aggiunge agli stabilimenti di Nokia, in Finlandia e Vsevolozhsk, in Russia. L'azienda ha inaugurato ufficialmente il suo stabilimento di punta durante una cerimonia che si è tenuta lo scorso mese di ottobre.