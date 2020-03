Continental: debutta pneumatico per rimorchi autocarro

Con il Conti Hybrid HT3 WR (Winter Regional), Continental lancia un nuovo pneumatico regionale, sviluppato specialmente per rimorchi per autocarro, che soddisfa i requisiti necessari per circolare in condizioni invernali. Il nuovo Conti Hybrid HT3 WR è disponibile nella dimensione 385/65 R 22.5 e fornisce performance di rilievo in termini di trazione, robustezza e alto chilometraggio, nei trasporti regionali così come in quelli a lunga distanza. Il pneumatico ha sul fianco il Pittogramma Alpino - la montagna a tre picchi con il fiocco di neve (3PMSF). Gli pneumatici con questa certificazione devono superare un test definito dal regolamento UN 117 e dimostrare di essere adatti all'uso nella stagione invernale su strade innevate in una prova comparativa di trazione e frenata.



Questo pneumatico appartiene ad una nuova serie di pneumatici per rimorchi che Continental ha sviluppato come estensione della gamma Conti Hybrid HT3 per adattarsi agli standard richiesti dai diversi mercati di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Questi pneumatici, denominati Conti Hybrid HT3 SR (Severe Regional) per Europa del Sud, Europa Occidentale e Sud Africa e Conti Hybrid HT3 ED (Extra Duty) per Turchia e Nord Africa, saranno lanciati sul mercato quest'anno. Inoltre lo pneumatico della misura 385/65 R 22.5 HTR2 XL sta per essere rilanciato come 385/65 R 22.5 Conti Hybrid HT3 HL (High Load) e avrà una nuova marcatura sul fianco con le lettere 'HL' e l'iscrizione 'High Load'. Il suffisso 'HL' sostituisce quello precedente 'XL' e fa riferimento a un indice di carico (LI) maggiore - pari a 164 - che vuol dire 5 tonnellate per pneumatico. Secondo i valori dell'etichetta europa per gli pneumatici, il Conti Hybrid HT3 WR è stato valutato con una 'C' per l'efficienza nel consumo di carburante e con due onde sonore per ciò che riguarda la rumorosità. Il Conti Hybrid HT3 HL è stato valutato con una 'B' per l'efficienza nel consumo di carburante e con una onda sonora per ciò che riguarda la rumorosità. Entrambi gli pneumatici sono stati valutati con una "B" per l'aderenza sul bagnato.