DS7 Crossback,ecco traction control per ogni tipo di terreno

Il suv DS 7 Crossback può essere arricchito con il Ds Advanced Traction Control, sistema in grado di esaltare la motricità su ogni tipo di terreno per effetto della combinazione sinergica del controllo elettronico di trazione ESP. Il sistema può essere abbinato a qualunque motorizzazione, dal benzina 180 PureTech, ai diesel BlueHDi 130 e 180. Per effetto della possibilità di scelta tra tre distinte modalità, Ds Advanced Control diventa pronto per affrontare: neve, per velocità fino a 80 km/h; fango, con la funzione attiva per velocità fino a 50 km/h e sabbia, efficace fino a 120 km/h di velocità, punta invece sulla lenta rotazione delle ruote anteriori, in contemporanea per consentire al veicolo di avanzare, limitando nel contempo il rischio di rimanere bloccati dalla sabbia. Ad ogni selezione, una corrispondente indicazione appare nel quadro strumenti, mentre alla riaccensione la vettura torna in modalità di guida normale. Il dispositivo ha un costo di 150 euro per l'allestimento 'So Chic', oppure 400 euro per la variante Business, e si rivela in grado di esprimere la sua evoluta motricità con la semplice pressione di un tasto.