Opel Astra, l'efficienza 'parte' dai fari anteriori con Led

Con i nuovi fari anteriori con Led a risparmio energetico Opel Astra conferma il suo ruolo di campione di efficienza. Per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, Opel offre fari anteriori con Led molto efficienti sulla nuova Astra (anche su nuova Corsa). ''Con nuova Astra prosegue la tradizione che vede in Opel un leader dell'innovazione - ha dichiarato Ingolf Schneider, responsabile delle tecnologie di illuminazione Opel - Durante la fase di sviluppo, il nostro obiettivo è stato quello di portare sulle nostre vetture un ottimo sistema di illuminazione con il minimo consumo. In futuro vogliamo che tutte le luci sulla vettura utilizzino i Led a risparmio energetico''. Astra 5 porte registra un risparmio di 1,26 g/km di CO2 (secondo il ciclo NEDC): la versione turbo-benzina scende di 1,34 g/km di CO2, il diesel di 1,19 g/km (consumo di carburante nel ciclo NEDC1: ciclo urbano 6,3-3,9 l/100 km, ciclo extraurbano 4,3-3,1 l/100 km, ciclo misto 5,1-3,4 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 116-90 g/km; nel ciclo WLTP2: ciclo misto 6,1-4,3 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 141-112 g/km). Invece di misurare le emissioni su un dinamometro, gli ingegneri Opel calcolano in modo più efficiente i possibili risparmi di CO2 di una fonte luminosa rispetto all'alogeno con una formula matematica che tiene conto della quantità di potenza effettivamente risparmiata da ciascuna fonte luminosa rispetto agli alogeni e anche del fatto che chi guida solitamente utilizza gli anabbaglianti solo nell'oscurità, che rappresenta solo un terzo di tutti i viaggi. Nella formula è quindi inserito solo un terzo della durata totale di guida. Resta solo il problema relativo all'ottimale potenza luminosa in presenza della minore potenza elettrica dei Led, che Opel compensa con il disegno speciale dei riflettori. Il riflettore di ogni faro ha la forma di una pala e proietta sulla strada la massima quantità di luce di ciascun Led. I nuovi fari anteriori a Led di Opel sono pertanto estremamente efficienti dal punto di vista del consumo di energia e anche per forma e intensità luminosa.