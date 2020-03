Nokian Snowproof P, affidabile e sicuro per inverni rigidi

Quasi il 60% degli automobilisti dell'Europa centrale ritiene che gli pneumatici specializzati per l'inverno siano la più importante dotazione di sicurezza di un'auto nei mesi invernali. Quasi il 70% inoltre ha riconosciuto l'aderenza e l'handling dello pneumatico in condizioni invernali come una delle caratteristiche più preziose, mentre la sicurezza in situazioni estreme, come strade innevate e aderenza dello pneumatico sul fango, occupano i primi tre posti. Tra i proprietari di auto ad alte prestazioni, le caratteristiche particolarmente evidenziate sono state l'aderenza sulle strade asciutte, la precisa maneggevolezza ad alte velocità e il comfort di guida. È quanto emerge da una indagine effettuata da Nokian Tyres tra i consumatori. Il costruttore di pneumatici scandinavo ha appena lanciato un nuovo pneumatico UHP per la stagione invernale dell'Europa centrale. Si chiama Nokian Snowproof P ed è una combinazione moderna e sportiva di handling ad alte prestazioni e grip invernale affidabile. ''Sicurezza e guida equilibrata sono sempre il principio fondamentale della nostra filosofia di sviluppo. Il nostro obiettivo è di mantenere il nostro viaggio sicuro e senza sorprese, ogni giorno durante l'inverno. Quando abbiamo sviluppato il nostro nuovo Ultra High Performance invernale, un'attenzione speciale è stata volta al miglioramento della tenuta sulle strade innevate e bagnate'' ha dichiarato Marko Rantonen, Development Manager di Nokian Tyres.



Introdurre un nuovo pneumatico invernale UHP è il naturale continuum dell'espansione degli pneumatici invernali Nokian Tyres nel mercato dell'Europa centrale. Nokian Snowproof P è offerto nelle categorie di velocità H (210 km/h), V (240 km/h) e W (270 km/h) e la sua ampia selezione di misure include 55 prodotti da 17 a 21 pollici (disponibile da autunno 2020). La versatile gamma degli pneumatici invernali di Nokian Tyres per le automobili e i suv include anche Nokian Snowproof, Nokian WR D4 e Nokian WR suv 4. La linea ideata per i modelli più moderni di auto include circa 200 misure.



In particolare, nelle condizioni invernali in cui le condizioni stradali possono diventare pericolose in un breve lasso di tempo, Nokian punta tutto sul nuovo concept Alpine Performance utilizzato nel Nokian Snowproof P e capace di offrire una combinazione vincente di grip affidabile e sensazione di guida bilanciata. Il concept consiste nell'ottimizzazione del disegno del battistrada, combinato con speciali lamelle molto fitte e la nuova mescola Alpine Performance.



Il maggiore cambiamento rispetto al modello precedente può essere rilevato proprio nel disegno del battistrada. Passare dal battistrada asimmetrico a quello direzionale e simmetrico assicura un comportamento prevedibile e controllato in tutte le condizioni e migliora la sicurezza generale dello pneumatico.



Il nuovo disegno del battistrada con scanalature laterali e longitudinali su misura consente allo pneumatico di massimizzare l'area di contatto tra pneumatico e strada, migliorando il grip e la precisione della sterzata. Nokian Snowproof P è adatto a tutte le condizioni meteorologiche invernali, offrendo prestazioni affidabili su strade bagnate, fangose ​​e innevate. Ideato per prevenire il pericoloso slushplaning, il nuovo battistrada è dotato di fitte lamelle (Dense siping) e scanalature longitudinali (Connected grooves), che rimuovono efficacemente acqua e fango tra pneumatico e strada. Le scanalature levigate (Polished Grooves) accelerano anche la rimozione dell'acqua, fornendo maggiore sicurezza e aiutando nella guida sotto la pioggia. Per migliorare ulteriormente le proprietà dello pneumatico sul bagnato, la nuova mescola di gomma Alpine Performance è ideata per gestire un'ampia gamma di temperature.Lo sviluppo di questo pneumatico ha incluso la realizzazione di test nelle condizioni artiche della Lapponia presso il testing centre White Hell di Nokian Tyres ad Ivalo, in Finlandia. Nokian Tyres ha continuato a lavorare con il campione del mondo di F1 Mika Häkkinen.