Alcantara veste la Czinger 21C da strada e da pista

Alcantara ha collaborato con Czinger Vehicles per creare interni altamente personalizzabili per la nuova 21C: dai sedili ai pannelli porta, dal volante al pannello di controllo, solo per citarne alcuni.



I designer di Alcantara hanno collaborato con il team di sviluppo di Czinger per creare applicazioni inedite e all'avanguardia del materiale leggero e sostenibile per personalizzare gli interni di questa innovativa hypercar.



Limitata a soli 80 esemplari esclusivi, tutti realizzati a mano a Los Angeles, in California, la 21C offre una varietà di optional e opportunità di personalizzazione estrema per ogni cliente. Czinger ha svelato ciò che è possibile realizzare tramite due applicazioni della 21C: una 21C da strada con Alcantara© beige chiaro, color ecru, e una variante da pista, super leggera, con l'eliminazione del sedile posteriore e una lavorazione in Alcantara nera goffrata effetto 3D, realizzata su misura. L'auto da strada presenta un intreccio sul centrale seduta realizzato a mano, arricchito da una coppia di linee tubolari, con fianchetti laterali delle sedute in Alcantara nera.



Gli interni della 21C da pista vestono quasi interamente Alcantara color nero. Il sedile del pilota è caratterizzato da goffrature 3D che creano un motivo esagonale, realizzato con un processo di goffratura esclusivo di Alcantara che utilizza una speciale combinazione di calore e pressione.



Il materiale Alcantara viene applicato sui sedili della 21C e viene utilizzato sul volante, sul pannello di controllo, sui pannelli porta e sul pavimento del veicolo. Alcantara è stata scelta per la sua estrema personalizzazione e la sua capacità di seguire tutte le trasformazioni tecnologiche del materiale, finalizzate alla realizzazione del prodotto finito come richiesto dal cliente. Questa attività è resa possibile dalla presenza del Complex Manufacturing Center, situato presso lo stabilimento produttivo in Umbria.