Bosch, l'aftermarket cambia volto con un nuovo sito web

L'aftermarket di Bosch cambia faccia e parte da un nuovo sito web di riferimento. L'obiettivo, fanno sapere da Bosch, era quello di rendere i servizi intuitivi, dinamici e con informazioni e servizi a portata di clic attraverso il sito www.boschaftermarket.it. Nato dall'unione dei due siti per ricambi e attrezzature d'officina, la nuova pagina web ha un design completamente rinnovato, con video, grafica e contenuti in costante aggiornamento. Oltre alla descrizione dell'intera gamma di prodotti e servizi a marchio Bosch, attraverso il nuovo sito web è possibile consultare anche le pagine dedicate ai singoli prodotti che includono dettagli tecnici e materiali informativi. Il nuovo sito di Bosch Automotive Aftermarket è stato sviluppato per una fruizione ottimizzata delle informazioni anche tramite collegamento da device mobile, garantendo facile lettura dei contenuti sia da pc che da tablet o smartphone. La sezione Ricambi contiene la descrizione e i vantaggi dell'intera gamma di ricambi ordinata per gruppi di prodotto, inclusa la linea di prodotti BX. Inoltre, attraverso la ricerca a testo libero o l'identificazione del veicolo tramite il numero di telaio, sarà presto possibile anche individuare in modo rapido e puntuale i pezzi di ricambio disponibili per un determinato veicolo. Per l'assistenza professionale sui veicoli moderni, Bosch offre attrezzature di prova, software e know-how, tutti integrati in un'unica soluzione. La sezione Diagnostica delinea in modo chiaro la completa gamma di attrezzature per officina. Inoltre, fornisce agli utenti informazioni complete su tutti gli strumenti per la diagnosi, nonché su software di diagnosi e soluzioni per officina per un'efficace risoluzione di problemi, manutenzione e riparazioni professionali. Dedicata al mondo delle reti di officine Bosch è invece la sezione Servizi e supporto che sostituisce di fatto il vecchio sito web Formula Bosch.



All'interno della sezione è possibile trovare tutte le informazioni sul mondo Bosch Car Service, AutoCrew e Bosch Diesel Center.