Conti CoachRegio, ecco la gamma di pneumatici per autobus

Continental lancia Conti CoachRegio, una nuova gamma di pneumatici per autobus per applicazioni regionali. Questa nuova gamma di pneumatici garantisce affidabilità e sicurezza nelle tratte tra centro città e le zone interurbane, eccellente manovrabilità e alta percorrenza chilometrica anche su strade collinari. La gamma include, oltre a uno pneumatico per tutti gli assi, anche uno pneumatico per asse trattivo. Il design soddisfa le richieste delle flotte che operano su tratte brevi e nei trasporti regionali, così come dei bus turistici, degli scuolabus e delle navette per lavoratori. Conti CoachRegio è disponibile nelle varianti Conti CoachRegio HA3 295/80 R 22.5 per applicazioni su tutti gli assi e Conti CoachRegio HD3 per asse trattivo. Quest'ultimo sarà disponibile a partire dall'ultimo trimestre del 2020 anche nella versione ContiRe CoachRegio HD3, prodotta utilizzando la soluzione di ricostruzione a caldo diContinental, che garantisce una seconda vita utile grazie a carcasse robuste.



Grazie alla marcatura invernale 3PMSF, lo pneumatico può viaggiare senza problemi in tutte le condizioni climatiche, mentre la carcassa garantisce una capacità di carico pari a 154/149M, la migliore rispetto ad altri pneumatici dello stesso segmento. Per ciò che riguarda l'etichetta europea, entrambi gli pneumatici sono valutati con lettera 'C' per i consumi di carburante e 'B' per l'aderenza su fondo bagnato; sul fronte della rumorosità esterna sono stati misurati 71 dB per l'HA3 e 73 dB per la versione trattiva HD3.



''Con questa nuova gamma di pneumatici - sottolinea Lutz Stäbner, a capo della divisione Product Management di Continental truck and bus tires Emea - abbiamo superato la sfida tecnologica dello sviluppo di una gomma per autobus con una mescola bilanciata per aumentare la sicurezza e il chilometraggio e allo stesso tempo per ridurre la resistenza al rotolamento. Con Conti CoachRegio introduciamo sul mercato pneumatici efficienti che riducono il consumo di carburante, durano di più e hanno una migliore manovrabilità e un maggior comfort, senza compromettere il requisito più importante di uno pneumatico, e cioè la sicurezza''.



La mescola utilizzata prevede l'utilizzo di un'innovativa combinazione di cariche di rinforzo e polimeri, che assicura un alto chilometraggio insieme a una resistenza al rotolamento eccellente, offrendo al contempo una manovrabilità superiore sul bagnato e sull'asciutto. Per ciò che riguarda il disegno del battistrada, il Conti CoachRegio può vantare una tecnologia che garantisce performance di tutto rispetto in inverno su strade bagnate, con scanalature dritte nelle cordonature esterne che implementano la stabilità strutturale e scanalature interne a zig zag per prevenire la raccolta di pietrisco. Queste caratteristiche producono una migliore stabilità ed una minore rumorosità, contribuendo ad accrescere il comfort dei passeggeri. Lo pneumatico ha un nuovo design della spalla che ne accresce la robustezza e minimizza i danni derivati dall'impatto con i marciapiedi, mentre le lamelle a tasca a piena profondità favoriscono la dispersione dell'acqua garantendo in questo modo ottime performance su fondi bagnati, insieme a trazione e sicurezza.