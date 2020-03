Marelli e Transphorm alleate nel settore semiconduttori

Marelli, fornitore globale nel settore automotive, ha annunciato una partnership strategica con l'azienda statunitense Transphorm Inc., specializzata nella produzione di semiconduttori e soluzioni innovative nell'ambito dei sistemi elettronici di conversione di potenza. Questa collaborazione consentirà a Marelli di ottenere preziose conoscenze e di accedere a tecnologie all'avanguardia nel campo della propulsione elettrica, con un'attenzione particolare ai convertitori di potenza, ai caricatori di bordo (OBC) e agli inverter per auto ibride ed elettriche.



Transphorm è riconosciuta nel suo ruolo di leader dell'evoluzione che ha interessato l'utilizzo del Nitruro di Gallio (GaN) nello sviluppo di dispositivi ad alta affidabilità e alte prestazioni, destinati ad applicazioni di conversione di potenza ad alto voltaggio. L'azienda si posiziona come leader nel mercato, forte di un'esperienza diretta nell'utilizzo del GaN nel settore automotive. L'accesso alle tecnologie di Transphorm costituisce un vantaggio strategico per Marelli, alla ricerca di opportunità di crescita attraverso l'innovazione, all'interno della sua area di business 'e-powertrain' dedicata alla propulsione elettrica. Un investimento diretto di questo tipo nell'elettronica di potenza rappresenta un passo importante nell'evoluzione delle soluzioni di propulsione elettrica, nella direzione di una maggiore efficienza e di costi ridotti di sistema, con benefici conseguenti per i costruttori e gli utenti finali.



''La conversione di potenza - ha detto Joachim Fetzer, CEO area Electric Powertrain di Marelli - è cruciale per il futuro delle vetture elettriche ed investimenti in questo tipo di tecnologie sono cruciali per assicurare le migliori prestazioni a costi inferiori. Questa partnership ci permetterà di collaborare con il team di Transphorm per progettare e migliorare prodotti che garantiranno migliori prestazioni, un'elettronica di potenza efficiente e conseguentemente una riduzione del costo dei veicoli elettrici''.



Attraverso questa partnership, Marelli e Transphorm potranno beneficiare dello scambio di conoscenze e informazioni mirato alla creazione di nuove soluzioni di conversione della potenza per il mondo automotive e dei veicoli elettrici, inclusi OBC (caricatori di bordo), convertitori DC-DC e inverter per motopropulsori. Gli ingegneri di Marelli lavoreranno fianco a fianco con il team di Transphorm per mettere a frutto esperienza ed eccellenza manifatturiera, e guidare il processo per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche a valore aggiunto, in linea con la strategia di investimento nelle soluzioni di propulsione elettrica per veicoli e per il mondo del motorsport. Nell'ottica dello sviluppo congiunto e di una stretta cooperazione a livello ingegneristico, mirati ad abilitare nuove tecnologie per i veicoli elettrici, Transphorm collaborerà in forma esclusiva con Marelli per i prossimi due anni.