Goodyear reCharge, pneumatico concept e 'rivoluzionario'

Un concept di pneumatico in grado di adattarsi alle esigenze di chi sta dietro al volante. E' stato questo l'obiettivo di Goodyear nello del nuovo reCharge, indicato dalla casa madre come un pneumatico concept rivoluzionario. "Goodyear vuole che il pneumatico possa rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze specifiche di mobilità degli automobilisti - dichiara Elena Versari, Sales GM Consumer di Goodyear Italia - e quest'ambizione ci ha guidato nella creazione di un pneumatico concept che guarda a un futuro in cui la mobilità è sempre più personalizzata". Il concept reCharge è dotato di una serie di caratteristiche innovative, sviluppate intorno a quattro concetti principali. Al centro del concept reCharge c'è una mescola del battistrada biodegradabile che può essere ricaricata con singole capsule.



Queste capsule, riempite con una mescola liquida personalizzata sulle esigenze dell'automobilista o della flotta di veicoli, permettono al battistrada di rigenerarsi, adattandosi alle condizioni climatiche, all'area geografica o semplicemente al modo preferito di viaggiare di ciascuno di noi. Ogni automobilista potrebbe avere un proprio profilo, aggiornato da un'intelligenza artificiale, per raccogliere le informazioni con cui poi andare a personalizzare una mescola su misura. La mescola sarebbe realizzata con un materiale biologico, rinforzato con fibre ispirate a uno dei materiali naturali più resistenti al mondo, la seta di ragno, che la renderebbe estremamente resistente e biodegradabile al 100 per cento. Il battistrada sarebbe sostenuto da un telaio leggero non pneumatico e da una forma alta e stretta. Si tratta di una costruzione sottile e robusta, che richiede poca manutenzione e che eliminerebbe i problemi legati alla foratura e ai cali di pressione, elementi critici per gli automobilisti, ma soprattutto per i gestori delle flotte di auto (noleggio o car sharing) che vedrebbero ridursi l'impegno necessario per manutenere i pneumatici del parco.