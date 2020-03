Alfa Romeo Giulia GTA, con Alcantara i nuovi interni

E' un unione all'insegna di eleganza, sportività e artigianalità, quella tra Alfa Romeo e Alcantara per la Giulia GTA. La casa del Biscione ha infatti scelto Alcantara per l'abitacolo della sua Giulia GTA, dove spiccano i rivestimenti completamente in Alcantara sulla plancia, sui pannelli porta, sull'imperiale, sui montanti laterali e sul rivestimento centrale dei sedili. Con il colore nero degli interni, l'obiettivo era quello si far sentire il pilota avvolto nell'abitacolo come in un cockpit, mentre le impunture rosse a contrasto evidenziano lo spirito racing di questa icona del Made in Italy. L'acronimo GTA sta per Gran Turismo Alleggerita: si tratta infatti di vetture ad alte prestazioni derivate da un modello di serie, ovvero la Giulia Quadrifoglio. Gli ingegneri Alfa Romeo hanno lavorato per migliorare l'aerodinamica e soprattutto per ridurre il peso. Nella stessa ottica è stata scelta Alcantara per vestire gli interni: grazie alla leggerezza, il materiale contribuisce a contenere il peso complessivo a vantaggio delle performance dell'auto. Proprio per questo è ancora più esteso l'utilizzo di Alcantara sulla versione GTAm, declinazione estrema della GTA. Qui, i nuovi inserti Alcantara sono abbinati al carbonio opaco all'interno, che su GTAm si differenzia, oltre che per la presenza del rollbar, per l'assenza dei pannelli porta e dei sedili posteriori, anche per l'apertura porta con il nastro al posto della maniglia, un altro tocco tipicamente ispirato al mondo delle corse. Inoltre sui poggiatesta, sulla plancia e sull'imperiale, in color rosso Alfa Romeo, campeggiano i ricami GTAm. Sull'Alfa Romeo GTA, il lavoro sulla leggerezza si traduce in una riduzione del peso pari a circa 100 chilogrammi grazie all'adozione di materiali leggeri. Il risultato è un peso che si attesta sui 1.520 kg, che grazie all'aumento di potenza a 540 CV, portano il rapporto peso/potenza a un livello eccellente, 2,82 kg/CV, rendendo Giulia GTA best in class e in grado di esprimere prestazioni straordinarie. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è fulminea. Grazie al sistema di Launch Control, il cronometro si ferma a soli 3,6 secondi.