Fiat, la 500 ibrida utilizza i filtri Ufi Multitube

La Fiat 500, nella versione Hybrid Launch Edition, che abbina il motore aspirato 3 cilindri Firefly GSE N3, con uno starter generator da 12 Volt e una batteria al litio, utilizza l'Ufi Multitube.



Questo prodotto, brevettato dal gruppo Ufi Filters, azienda che si occupa delle tecnologie della filtrazione e del thermal management, era stato presentato in occasione di Automechanika 2018, ottenendo anche la 'nominee' per l'Innovation Award.



Ufi Multitube ha debuttato in primo equipaggiamento su motori di grossa cilindrata altamente performanti, come quello della Porsche GT2RS. La versatilità e la flessibilità del prodotto trovano conferma ora su una vettura di segmento A, tra le super-utilitarie più ricercate del mercato.



Uno dei vantaggi di questo dispositivo è la flessibilità geometrica, che offre una modularità e una progettazione ad hoc studiata sulle specifiche esigenze dei costruttori auto, ottimizzando gli spazi nel vano motore, offrendo ampi possibili sviluppi per applicazioni ibride.



Sulla 500 ibrida, il filtro aria Ufi permette una riduzione del peso della cartuccia fino al 50%, grazie alla doppia struttura tubolare, che sostituisce il tradizionale pannello aria. I due tubi del Multitube sono racchiusi nell'airbox progettato e prodotto da Ufi, in materiale leggero e resistente alle deformazioni, il polipropilene. Grazie al sistema Multitube è stata, inoltre, semplificata la scatola filtro, generando un risparmio totale del 30% sul peso del modulo con un conseguente contenimento di consumi ed emissioni di CO2.



La portata rivoluzionaria di questo sistema risiede anche nella migliore fluido dinamica nel passaggio di aria al motore, che permette di contenere le resistenze e le perdite di pressione ed energia, con un conseguente incremento della potenza motore erogata.



Il sistema di aggancio della cartuccia, permette inoltre, di tenerla ben salda alla scatola filtro, in modo da evitare l'ingresso di aria sporca nel motore, garantendo un ulteriore livello di protezione.



Il media filtrante è ingegnerizzato da Ufi Filters grazie all'esperienza e know how nello sviluppo di nuovi materiali. Ufi Multitube è composto da un media filtrante non woven rigido con fibre sintetiche idrofobiche, strutturate secondo un gradiente di distribuzione del diametro e della porosità, che mantengono costante la loro funzionalità durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Al contrario, il tradizionale pannello in cellulosa pieghettata assorbendo l'umidità, riduce sensibilmente le sue capacità di filtrazione a causa della deformazione dei materiali, impattando negativamente sulla potenza del motore. Il filtro aria garantisce, inoltre, un'efficienza filtrante superiore al 99,5%, anche per l'applicazione del Gruppo FCA.