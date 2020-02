Peugeot punta su ibrido plug-in, 4 le modalità di guida

Peugeot punta sull'ibrido per la sua strategia del futuro 'unboring the future'. In particolare il portfolio della casa del Leone si basa sui plug in, per intenderci i veicoli con la spina, e proprio in queste settimane il marchio francese ha avviato la vendita dei suoi modelli ibridi di punta: il suv 3008 Hybrid4 e 508 fastback e SW Hybrid.



Per queste versioni, Peugeot ha pensato di mettere a disposizione fino a 4 diverse modalità di guida, allo scopo di esaltare l'esperienza che si prova al volante delle nuove versioni. Quattro modalità differenti che permettono di soddisfare le esigenze di mobilità dei clienti in funzione del contesto in cui si trovano e delle prestazioni che richiedono all'auto per una efficienza energetica al massimo. Le 3008 Hybrid4 e 508 fastback e SW Hybrid sono dotate di un selettore a bilanciere sulla plancia attraverso il quale si possono selezionare le diverse modalità di guida.



Con la modalità electric, in particolare, la trazione è 100% elettrica e si può raggiungere una velocità massima di 135 km/h.



Tale modalità è quella con cui si avvia sempre l'auto, in modo tale da sfruttare al massimo l'utilizzo di fonti energetiche non derivanti da petrolio fin dai primi km. Il guidatore può decidere di adottare le altre modalità agendo semplicemente sul bilanciere del pulsante presente in plancia. In tale modalità, il suv 3008 Hybrid4 può percorrere fino a 59 km mentre 508 fastback e SW 54 e 52 km rispettivamente. La modalità Hybrid è quella che utilizza la migliore combinazione tra motore benzina ed elettrico (o elettrici, nel caso di 3008 Hybrid4, visto che in totale ha 3 motori), in funzione del tipo di percorso stradale che si sta seguendo e delle richieste del guidatore in termini di prestazioni. Il tutto per offrire la soluzione più efficiente grazie all'azione sinergica dei motori che vengono attivati singolarmente o contemporaneamente per realizzare la migliore combinazione energetica in base al contesto di guida. Esiste poi una modalità sport che esalta le prestazioni della vettura, erogando la massima potenza esprimibile dal gruppo motore: nel caso di 3008 Hybrid4, ad esempio, i cavalli complessivi sono ben 300 e la coppia massima combinata 520 Nm mentre per la 508 Hybrid i cavalli totali sono 225 e la coppia massima combinata di 360 Nm per una velocità massima di 230 orari e uno 0-100 coperto in 8,3 secondi. Disponibile anche la modalità 4WD (esclusiva di 3008 Hybrid4) attiva la trazione sulle 4 ruote per ampliare ancor più il raggio di azione del suv su fondi a bassa aderenza. Questa modalità mette alla prova il suv che può contare comunque sulle sospensioni posteriori di tipo multilink. In parallelo alla modalità 4WD il guidatore può anche attivare la funzione HADC (Hill Assist Descent Control) per affrontare in tutta sicurezza tratti in discesa molto ripidi e scivolosi grazie al controllo automatico della velocità. Su 508, invece, in caso di presenza di Adaptive Suspension Control(sospensioni a smorzamento elettronico), la modalità comfort agisce sul livello di assorbimento delle sospensioni, garantendo agli occupanti un livello di comfort davvero di alto livello.