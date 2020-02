Citroen C3 Aircross, a bordo 4 funzioni di connettività

Per un'esperienza di guida più fluida e funzioni sempre più innovative, Citroen C3 Aircross offre connettività intuitiva e semplice grazie al Touch Pad 7'', considerato il centro di comando del veicolo (climatizzazione, radio, telefonia, sistema di navigazione). Per rendere restare sempre connessi, C3 Aircross offre la ricarica wireless per Smartphone, con un vano specifico. Questo dispositivo inedito permette di ricaricare per induzione un'ampia gamma di smartphone o apparecchi compatibili con lo Standard Qi, grazie ad un sistema di ricarica integrato nel vano previsto per questo scopo, nella console centrale. Permette anche di evitare i cavi, diventati fisicamente ed esteticamente ingombranti. La trasmissione di energia elettrica wireless si basa sul principio dell'induzione magnetica. Inoltre il suv del double chevron dispone della funzione Mirror Screen, compatibile con i protocolli Android Auto, Apple Car Play e MirrorLink. Per usare in totale sicurezza il contenuto multimediale e le applicazioni del proprio smartphone, che vengono duplicate e gestite dallo schermo Touch Pad 7''.



A bordo è disponibile il Connect Nav, navigazione 3D connessa con riconoscimento vocale di ultima generazione che è abbinata a servizi di connessione come TomTom Traffic, per avere informazioni sul traffico in tempo reale, posizione e costi delle stazioni di servizio e dei parcheggi, informazioni meteo e ricerca locale dei punti d'interesse e anche l'opzione Zone di pericolo. Infine è disponibile il Connect Box con Pack SOS e assistenza inclusi: n caso di panne o incidente, questo servizio (o chiamata d'emergenza) mette il conducente in contatto con una piattaforma d'assistenza specializzata.