Citroen C3 Aircross, 12 sistemi di assistenza per sicurezza

Il suv C3 Aircross adotta tecnologie intuitive, che garantiscono serenità e sicurezza al volante, con una gamma completa di funzioni di aiuto alla guida e di sicurezza, che rendono ogni viaggio più facile e sicuro. Sono complessivamente dodici le funzioni di assistenza alla vita che semplificano il lavoro del conducente garantendo, al contempo, il comfort degli occupati. Tra queste la funzione Keyless Access&Start che consente di aprire, chiudere e avviare il veicolo senza dover estrarre la chiave. L'auto riconosce il conducente quando si avvicina. Disponibile anche il sistema Head-Up Display a colori, per fornire al conducente le informazioni utili alla guida direttamente nel suo campo visivo. I dati utili (velocità, impostazioni del regolatore e del limitatore di velocità…) sono proiettati su un visore trasparente a scomparsa, e sono disponibili costantemente, senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. La telecamera di retromarcia Top Rear Vision fornisce una visuale ampliata e facilita le manovre. Disponibile su C3 Aircross anche il Park Assist per rendere le manovre di parcheggio più serene, facili e sicure. Questo sistema rappresenta un supporto attivo al parcheggio, a pettine o in parallelo. A bordo è disponibile inoltre la frenata automatica d'emergenza Active Safety Brake che con un allarme sonoro e visivo riduce i rischi di collisione frontale, e frena al posto del conducente; l'avviso di superamento involontario della linea di carreggiata (quando si guida ad una velocità superiore ai 60 km/h); e il sistema di sorveglianza dell'angolo morto: tramite l'accensione di una spia nei retrovisori, indica la presenza di un veicolo negli angoli morti. Tra i dispositivi anche il riconoscimento dei limiti di velocità, la commutazione automatica dei fari per rendere più sicura la guida notturna; il Driver Attention Alert per monitorare il comportamento del conducente con la videocamera multifunzione, situata nella parte superiore del parabrezza, e segnalare il calo di attenzione ed il coffee Break Alert che avvisa il conducente quando giunge il momento di fare una pausa, dopo due ore di guida a velocità superiori a 70km/h. Infine per il suv del double chevron non poteva mancare il Grip Control con Hill Assist Descent, per il controllo della motricità e della velocità su tutti i tipi di strada, anche con forti pendenze.