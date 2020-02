Auto a guida autonoma su vasta scala entro il 2025 in Cina

La Cina ha fissato il 2025 come anno-obiettivo per la produzione su larga scala di auto senza conducente dotate di sistemi di automazione condizionale. E' quanto emerge da un documento ufficiale diffuso dal ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione di Pechino. Il testo delinea la tabella di marcia del Paese asiatico per lo sviluppo di veicoli automatizzati, indicando una serie di specifici obiettivi stabiliti per agevolare l'innovazione nel settore.

Entro il 2025, si legge nel documento, la Cina costituirà un ecosistema di base per i veicoli senza conducente prodotti secondo standard cinesi. Inoltre, il sistema dovrebbe essere continuamente aggiornato per consolidare la quota di mercato del Paese nel segmento dei veicoli automatizzati entro il 2050. Secondo il testo, entro i prossimi cinque anni Pechino mira inoltre ad approfondire la presenza del Paese sul mercato delle applicazioni per auto a guida autonoma ad alta automazione in condizioni specifiche. A seconda del livello di automazione, i veicoli senza conducente sono generalmente inseriti in differenti classi. L'automazione condizionale consente alla vettura di assumere il controllo della guida durante una parte del viaggio, se sono soddisfatte determinate condizioni operative. Al contrario, i veicoli ad alta automazione possono gestire una serie di funzioni più dinamiche, ma in condizioni specifiche hanno ancora bisogno dell'intervento di un conducente umano.