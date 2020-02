Su Citroën DS3 Crossback arriva Park Pilot, l'auto parcheggia da sola

Al via la produzione del sistema DS Park Pilot che permette di parcheggiare DS 3 Crossback in modalità completamente automatica.



Il dispositivo, offerto in opzione sulle vetture equipaggiate di cambio automatico, ha un funzionamento piuttosto semplice: procedendo a velocità inferiori a 30 km/h, dallo schermo tattile centrale viene attivata la modalità 'ricerca'.



Dopo avere scelto il tipo di parcheggio tra: tipologia 'pettine' oppure 'parallelo' o posizione a destra, altrimenti a sinistra. DS Park Pilot individua il parcheggio adatto alla lunghezza di DS 3 Crossback, e a quel punto è sufficiente togliere le mani dal volante, posizionare il cambio automatico in 'neutro' e tenere premuto il pulsante 'park' sulla leva del cambio.



DS Park Pilot controlla automaticamente direzione dello sterzo, accelerazione e frenata, regalando la sensazione che qualcun altro stia parcheggiando per noi. Il dispositivo è proposto con un listino di 750 euro, in cui sono compresi telecamera di retromarcia e sensori di parcheggio anteriori.