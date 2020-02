Goodyear, fornitore del campionato Pure ETCR

Goodyear è il fornitore ufficiale di pneumatici e il partner fondatore della prima serie multimarca dedicata alle vetture turismo completamente elettriche, la Pure ETCR. Per l'occasione, Goodyear sta sviluppando un pneumatico specifico per la serie 'elettrica', che conterrà un insieme di tecnologie ispirate ai più recenti pneumatici per veicoli elettrici di Goodyear e alla nuova gamma Eagle F1 SuperSport ad altissime prestazioni. Le specifiche definitive del pneumatico saranno presentate in primavera, prima della gara inaugurale della Serie Pure ETCR che si terrà il 9 luglio nello storico circuito di Goodwood, nella città di Chichester, nel Regno Unito.

Verrà utilizzata una struttura già collaudata nel motorsport, ma dotata di un disegno battistrada che consente ai piloti Pure ETCR di utilizzare gli stessi pneumatici in condizioni di asciutto e bagnato, riducendo il numero di pneumatici da portare ad ogni evento, in linea con la missione di Goodyear e Pure ETCR: lavorare insieme per trovare soluzioni sostenibili per il futuro della mobilità e degli sport motoristici. "Goodyear è leader nello sviluppo di pneumatici per veicoli elettrici - ha dichiarato Mike Rytokoski, Vicepresidente e Direttore Marketing di Goodyear Europa - e in Europa, metà dei nostri pneumatici per il primo equipaggiamento sono sviluppati per i veicoli elettrici e ibridi. Oggi portiamo la nostra grande esperienza anche nell'ETCR. I veicoli elettrici stradali ad alte prestazioni hanno esigenze molto diverse rispetto ai veicoli equivalenti alimentati a benzina o diesel. Sono più pesanti e hanno una maggiore coppia, disponibile immediatamente. Goodyear ha sviluppato pneumatici in grado di far fronte a questo sprigionamento istantaneo di potenza, che offrono un'elevata aderenza e trazione, insieme a una bassa resistenza al rotolamento, per aumentare l'autonomia e l'efficienza. La nostra partnership con Pure ETCR è molto più di una semplice fornitura di pneumatici racing. Insieme, useremo le competizioni per sviluppare una tecnologia in grado di entusiasmare la prossima generazione di piloti".

La serie Pure ETCR sarà promossa da Eurosport Events, la stessa organizzazione che promuove il WTCR, il Campionato del Mondo FIA per Vetture Turismo, alla quale Goodyear fornirà i pneumatici anche nel 2020 e che si caratterizza per la presenza di vetture di serie ad alte prestazioni in rappresentanza di numerosi costruttori.