Citroën C3 Aircross, esperienza suv grazie a sistema Grip Control

Al volante C3 Aircross mostra il suo carattere da suv e le sue qualità stradali. Citroën C3 Aircross domina la strada, con l'altezza da terra aumentata e le ampie ruote, affrontando tutti i terreni grazie al sistema Grip Control con Hill Assist Descent. Grazie al dispositivo antislittamento Grip Control, inoltre, C3 Aircross offre una reale versatilità di guida, per adattarsi a ogni condizione e fondo stradale. La sicurezza in tutte le circostanze è garantita da 5 modalità. La funzione Grip Control si innesta automaticamente con la modalità Standard, oppure manualmente selezionando tra: Sabbia, Fuoristrada, Neve, Esp Off.



Insieme al Grip Control, la funzione Hill Assist Descent aiuta a mantenere il veicolo a velocità ridotta anche su forti pendenze. Questa tecnologia permette di conservare la traiettoria e riduce il rischio di perdere il controllo della velocità in discesa. Questa funzione di assistenza in discesa permette infatti di gestire C3 Aircross in tutta sicurezza. Il sistema è in grado di mantenere il veicolo a una velocità molto ridotta (3 km/h), garantendo così controllo e sicurezza in ogni situazione.

La gamma di motorizzazioni propone motori 3 cilindri PureTech dotati di tecnologie d'avanguardia, che coniugano reattività e controllo dei consumi e delle emissioni. I motori BlueHDi offrono piacere di guida, consumi ridotti e rispetto dell'ambiente. È previsto un benzina con il motore PureTech 130 S&S abbinato al cambio automatico a 6 rapporti. Il motore PureTech 110 S&S è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti. Mentre per la compagine diesel è disponibile il motore BlueHDi100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e con il motore BlueHDi 120 S&S abbinato al cambio automatico a 6 rapporti EAT6.