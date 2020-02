Hankook, in arrivo nuovi pneumatici a marchio Laufenn

Hankook continua a sviluppare la propria gamma di pneumatici a marchio Laufenn ed è pronta a svelare i suoi modelli. Dalla prossima primavera Laufenn S FIT EQ+ per il segmento ad alte prestazioni e Laufenn G FIT EQ+ per il segmento turismo, sostituiranno infatti i rispettivi modelli esistenti. La nuova generazione Laufenn-Plus, fanno sapere dalla casa madre, offre maggiori prestazioni e stabilità sia sull'asciutto che sul bagnato, grazie al suo composto per battistrada ottimizzato. Ciò significa che la nuova gamma di pneumatici estivi Laufenn, che sarà disponibile sul mercato europeo dalla primavera 2020, soddisferà le esigenze dei consumatori attenti sia alle prestazioni che alla sicurezza. La gamma di pneumatici si rivolge in particolare agli utenti attenti al prezzo ma esigenti in termini di qualità e coprirà tutte le misure più comuni. Il nuovo Laufenn S FIT EQ+ per il segmento ad alte prestazioni è dotato di una struttura del battistrada avanzata a tasselli Hydro-Flow che, unitamente alle quattro scanalature principali dritte e alla disposizione ottimizzata dei tasselli del battistrada, riduce efficacemente l'aquaplaning.

Inoltre, l'uso di un composto in silicio migliorato di seconda generazione consente una ingente riduzione della distanza di frenata, specialmente nelle strade bagnate. S FIT EQ+ offre prestazioni ottimizzate e una buona stabilità anche a velocità più elevate, grazie al tacchetto rinforzato che garantisce una maggiore rigidità del tassello. Progettato esclusivamente per il segmento turismo, il nuovo Laufenn G FIT EQ+, come il suo predecessore, è stato sviluppato con una struttura del battistrada a quattro rilievi che consente un rotolamento agevole e confortevole in presenza di un'ampia varietà di condizioni stradali.

Le scanalature del battistrada a profondità variabile consentono il deflusso dell'acqua e, unitamente alle lamelle fissate ai tasselli della spallina interna, migliorano la tenuta sul bagnato. Nel Laufenn G FIT EQ+ è stato utilizzato anche un nuovo composto del battistrada che offre maggiore tenuta sul fondo bagnato. Uno speciale strato di gomma base sotto al battistrada aiuta a ridurre la resistenza al rotolamento e riduce il consumo di carburante. Il contorno ottimizzato dello pneumatico previene l'usura irregolare, distribuendo il peso in modo omogeneo sull'intera larghezza del battistrada. I tasselli del battistrada con rigidità differenziata in base alla posizione minimizzano le vibrazioni e i livelli di rumorosità per una guida sempre confortevole.