Opel 'democratizza' i fari Led Matrix, debutto su Corsa

'E luce fu'. Con la nuova Opel Corsa sbarca all'interno del segmento B una importante novità: i fari Intellilux Led Matrix, una chicca che al momento la casa di Russelsheim aveva riservato solo alle auto di segmento superiore come Insignia e Astra. Una scelta legata sicuramente all'importanza che il modello Corsa ha per il marchio: 37 anni e ben otto generazioni che nel corso di questi anni hanno consentito al brand tedesco di conquistare ben 13,7 milioni di clienti in tutto il mondo, oltre 1,6 milioni solo in Italia. Con la nuova ed ultima generazione di questa tedesca, che nonostante sia 'passata' sotto l'egida del gruppo PSA conserva tutti i tratti e le caratteristiche dello stile tedesco che negli anni ne ha decretato il successo, debuttano importanti novità. A partire dall'ampia scelta di motorizzazioni che spaziano dal diesel al benzina, passando per la versione full electric. Non solo meccanica avanzata ma anche tanta tecnologia che parte dalla connettività fino ad arrivare ad elementi importanti, che di solito vengono riservati ad un'auto di classe superiore. Primi tra tutti i già citati fari anteriori attivi IntelliLux Led matrix che non abbagliano gli altri automobilisti. Al di fuori delle aree urbane, come abbiamo avuto modo di testare nell'hinterland milanese in piena notte, i fari anteriori a matrice inseriscono automaticamente gli abbaglianti.





Gli otto elementi Led sono gestiti mediante un'avanzata telecamera anteriore ad alta risoluzione e adattano continuamente il fascio di luce alle situazioni del traffico e all'ambiente circostante. Le auto che provengono dalla direzione opposta e quelle che si trovano davanti a noi vengono semplicemente e automaticamente 'tagliate fuori' dal fascio di luce, eliminando l'abbagliamento, mentre chi guida Opel Corsa ha sempre gli abbaglianti al massimo. In questo modo il guidatore di Corsa si avvantaggia di una visibilità notturna ottimale e dispone così di più tempo per evitare potenziali incidenti con oggetti o animali.



L'illuminazione rimane sempre massima tutto intorno alle vetture che vengono incontro o a quelle che si seguono. Le altre vetture vengono seguite da un cono d'ombra creato spegnendo automaticamente segmenti successivi dei fari a matrice di Led.



Il massimo della visibilità senza bisogno di accendere e spegnere manualmente gli abbaglianti, tutto avviene automaticamente. Una illuminazione migliorata in condizioni di visibilità ridotta, come durante la notte, va a vantaggio anche del comfort di guida, soprattutto per tutti coloro che percepiscono come disagevole la guida in queste condizioni. Per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, sulla nuova Corsa Opel offre anche ifari anteriori con LED, estremamente efficienti. Ciascun faro consuma solo 13 Watt in modalità anabbagliante, con un risparmio di energia dell'81% rispetto ai fari alogeni. Grazie alla speciale tecnologia dei riflettori, anche i fari anteriori con Led trasformano la notte in giorno.



Oltre a questo sistema di illuminazioni innovativo ed efficiente, Opel offre a bordo di Corsa numerosi sistemi di assistenza alla guida basati su telecamera e radar rendono la guida più sicura e rilassata. I sistemi di infotainment di nuova Opel Corsa, tra cui spicca il Multimedia Navi Pro, sono disponibili con schermo touch a colori da 10 pollici. Sono compatibili con Android Auto e Apple CarPlay. Gli smartphone compatibili possono essere caricati in modalità wireless. Tra le tecnologie per una guida all'insegna della sicurezza, sono disponibili il riconoscimento cartelli stradali; il sistema di mantenimento della corsia di marcia; l'allerta angolo cieco laterale; il cruise Control attivo; ilsistema di frenata automatica di emergenza basato su radar (Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e riconoscimento pedoni e ciclisti) ed il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno.



Per aiutare nelle manovre 'impossibili' inoltre ci sono l'assistente al parcheggio; il sistema di protezione della fiancata Flankguard(che utilizza 12 sensori per attivare segnali sonori/visivi se la fiancata della vettura sta per toccare o urtare un oggetto) e la telecamera posteriore panoramica.