Opel Motorsport, nuova collaborazione con Holzer e Michelin

Opel Motorsport ha prolungato la consolidata collaborazione con Holzer Motorsport. Gli specialisti di corse e di rally di Augsburg forniranno il supporto tecnico e il servizio ricambi durante gli eventi a tutte le squadre che parteciperanno alla ADAC Opel e-Rally Cup.



Michelin fornirà invece gli pneumatici della prima coppa monomarca rally per vetture elettriche al mondo. Nel frattempo, lo sviluppo della Opel Corsa-e Rally in vista della ADAC Opel e-Rally Cup continua a ritmo serrato. Dalla fine dello scorso anno, due esemplari di questa auto elettrica da 100 kW (136 CV) affrontano i test di durata presso il Centro Prove di Dudenhofen. Nella prossima fase le prestazioni della vettura saranno testate su circuiti rally. "Questa è un'ottima notizia per i nostri team - ha dichiarato Jörg Schrott, Direttore Opel Motorsport - e il proseguimento della nostra ventennale collaborazione con Holzer Motorsport rafforza ulteriormente la ADAC Opel e-Rally Cup. Günther Holzer e la sua équipe accompagnano con competenza e affidabilità tutti i team della ADAC Opel Rally Cup dal 2013. Lo stesso vale per Michelin, che equipaggerà tutte le Corsa-e Rally". Il nuovo campionato monomarca dedicato alla #opel Corsa-e Rally inizierà il 21-22 agosto con il rally ADAC Saarland-Pfalz.