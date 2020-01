DS 7 CROSSBACK, ecco gli Adas a servizio della sicurezza

Non solo tecnologia volta all'intrattenimento a bordo ma anche e soprattutto sistemi di sicurezza per garantire l'incolumità di conducente e passeggeri e degli altri utenti della strada. DS 7 CROSSBACK fa l'en plein offrendo a bordo il DS Active Led Vision. Si tratta di un sistema che consente ai fari di produrre un fascio luminoso adattativo che si adegua alle condizioni della strada e alla velocità del veicolo in base a cinque modalità che si attivano automaticamente: Parking, Town Beam (città), Country Beam (campagna), Motorway Beam (autostrada), e Adverse Weather (pioggia). Tra le funzioni proposte, sono disponibili anche i 'fari direzionali' (Dynamic Bending Light) e gli High Beam (abbaglianti), un deciso plus in termini di sicurezza.



DS 7 CROSSBACK è stata inoltre la prima a disporre del sistema Night Vision che garantisce una visibilità notturna senza paragoni. Una telecamera a infrarossi, posizionata in modo molto discreto nella calandra, è in grado di rilevare pedoni e animali fino a 100 metri davanti al veicolo. Li indica in giallo sul quadro strumenti situato nel campo visivo del guidatore, e invia un segnale sonoro per avvisarlo. È la prima volta che troviamo un equipaggiamento del genere su un veicolo di questo tipo.



Infine, sempre in materia di sicurezza, non poteva mancare l'Attention Monitoring: il sistema rileva un'eventuale distrazione o sonnolenza del guidatore e lo avvisa. Grazie a una telecamera a infrarossi sopra al volante e a un'altra posizionata sulla parte alta del parabrezza, vengono analizzati gli occhi (battiti delle palpebre), il viso (direzione dello sguardo) e i movimenti della testa del conducente ma anche la traiettoria del veicolo o la forza esercitata sul volante. Se il sistema rileva un'anomalia, si attiva un segnale sonoro e sul quadro strumenti appare il messaggio 'Prenditi una pausa'.