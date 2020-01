Citroen C5 Aircross Hybrid, tutto il comfort a bordo

Citroen C5 Aircross Hybrid abbina l'e-Comfort a tutte le qualità del comfort delle versioni termiche. In modalità ZEV, nelle condizioni di guida solitamente più stressanti in città, o sui brevi tragitti, il comfort acustico è maggiore, e non ci sono vibrazioni che possano disturbare la tranquillità a bordo. Con i vetri anteriori acustici stratificati di serie di C5 Aircross Hybrid, l'effetto 'cocoon' è massimo, e i passeggeri sono comodamente seduti al riparo dai disturbi esterni. Dotato delle sospensioni dotate di Progressive Hydraulic Cushions, il suv ibrido di Citroen elimina tutti gli ostacoli: buche, solchi, dossi e altri elementi sulla carreggiata, in tutta tranquillità. Un vero e proprio tappeto volante silenzioso e dinamico. I finecorsa idraulici, derivati dall'esperienza di Citroen nelle competizioni automobilistiche, assicurano un migliore assorbimento degli urti. Introdotti, provati e testati nel rally raid sulle ZX che hanno vinto la Parigi Dakar nel 1994, sono ora utilizzati su C3 WRC. È grazie all'esperienza e alla competenza dei suoi ingegneri che Citroën ha sviluppato queste sospensioni, con l'obiettivo di migliorare la qualità del filtraggio, tipicamente Citroen, tanto apprezzata dai clienti della marca. Sono stati depositati 20 brevetti nello sviluppo delle sospensioni con il sistema Progressive Hydraulic Cushions.



Nuovo C5 Aircross Hybrid è dotato di assale posteriore multilink, particolarità della versione ibrida plug-in, garanzia di un assetto preciso e sicuro, che assicura un equilibrio imperturbabile, indipendentemente dalle condizioni esterne. La sensazione di comfort a bordo è assicurata anche dai sedili.



Accomodati sui sedili Advanced Comfort, i passeggeri approfittano di un comfort unico che si declina in comfort visivo, grazie alla lavorazione con effetto trapuntato, che si nota al primo sguardo; comfort percepito al contatto con il sedile grazie a una schiuma morbida da 15 mm in superficie; comfort dinamico, con una schiuma strutturata più spessa sulla superficie, abbinata a una schiuma ad alta densità nella struttura interna dei sedili, che offre morbidezza, stabilità e comfort a lungo termine e comfort posturale, con sedute e schienali ampi, un sostegno rafforzato, e regolazioni multiple dei sedili.



Il suv ibrido della casa del double Chevron inoltre offre un'ampia gamma di 20 tecnologie di assistenza alla guida a servizio del comfort a bordo e della sicurezza, per facilitare la guida. Il sistema Highway Driver Assist in particolare, dispositivo di guida autonoma di livello 2 particolarmente adatto agli ingorghi urbani e alle strade a scorrimento veloce, permette al conducente di delegare parzialmente la guida, in modo che possa restare concentrato sulla strada.