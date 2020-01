DS 7 CROSSBACK, ammortizzatori pilotati come una limousine

DS7 CROSSBACK, primo suv del marchio premium del gruppo PSA, ha una nuova ammortizzazione variabile multimodale che utilizza sia le informazioni fornite dai diversi captatori della vettura (accelerazione, velocità, angolo volante) sia le informazioni fornite da una telecamera situata nel parabrezza che analizza il profilo del manto stradale fino a 20 metri più avanti. Ad oggi, solo alcune limousine di altissima gamma dispongono di questa tecnologia. Al volante, è evidente il beneficio di questo dispositivo altamente tecnologico: ad esempio, permette di superare un dosso evitando le oscillazioni che ne conseguono e ritrovando una stabilità immediata. Il comportamento adattativo degli ammortizzatori gode quindi di un'informazione preventiva che permette di migliorarne le prestazioni, e assicurare il miglior livello di comfort e di sicurezza agli occupanti. Il piacere di guida e la precisione stradale sono aumentati grazie alla maggiore rigidità della scocca. Questa caratteristica è stata ottenuta grazie a una tecnologia di saldatura a caldo. Tra ogni punto di saldatura sono stati aggiunti dei cordoni di colla, per un totale di 22 metri, per migliorare la resistenza alla torsione che in questo modo aumenta del 30%. Questa caratteristica 'monolitica', cioè l'impressione di guidare un veicolo realmente solido, si percepisce al volante e in tutti gli altri posti della vettura. Questo trattamento permette di ridurre le vibrazioni e di migliorare l'insonorizzazione. Questo concetto di benessere si esprime anche tramite lo sterzo, grazie a un volante dalla misura accuratamente studiata, e due modalità di funzionamento: Normale, per un utilizzo quotidiano e una morbidezza ottimale, e Sport per un'esperienza più dinamica con maggiore 'resistenza'. In entrambi i casi, la percezione della strada e la precisione sono eccellenti. Anche il diametro del volante è stato ottimizzato: una dimensione abbastanza grande per garantire serenità in ogni circostanza, ma un po' più piccolo della media per aggiungere un tocco di dinamicità e di comodità. DS 7 CROSSBACK è pronta a mettersi in strada in tutta serenità e a offrire le migliori prestazioni dinamiche.