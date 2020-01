Citroen, suv C5 Aircross Hybrid all'insegna dell'e-Comfort

È una storia lunga oltre cento anni quella che vede protagonisti il brand Citroen e il comfort delle sue vetture. Un 'mood' che non ha mai abbandonato la casa del Double Chevron nel corso degli anni e che si manifesta in tutti i modelli della gamma. Non ultimo il suv C5 Aircross la cui progettazione è stata guidata dal programma Citroën Advanced Comfort, ottimizzando in ogni fase tutte le componenti del comfort. Nuovo suv C5 Aircross Hybrid va ancora oltre, offrendo una mobilità elettrica tecnologica e moderna, al servizio del comfort e della versatilità di utilizzo: la mobilità in classe ë-Comfort permette di guidare in modalità 100% elettrica nella vita quotidiana, isolati dalla strada e dal mondo esterno, immersi nella quiete, come in un cocoon. Tutte le sollecitazioni provenienti dall'esterno vengono filtrate. In modalità elettrica, tutti gli ostacoli sembrano eliminati perché i passeggeri si sentono protetti come in una bolla di serenità. Il silenzio di funzionamento, la fluidità di avviamento del veicolo, il piacere della guida, la morbidezza delle sospensioni, la comodità dei sedili Advanced Comfort, l'assenza di vibrazioni a bordo, l'ergonomia e la semplicità di utilizzo delle interfacce e dei servizi dedicati: tutto contribuisce ad aumentare il comfort a bordo, per tutti gli occupanti. L'ë-Comfort è la garanzia di poter guidare in modalità elettrica sui tragitti quotidiani, con zero emissioni di CO2, zero rumore e zero odore, zero vibrazioni, zero strappi, zero cambi di marcia, coppia immediatamente disponibile e un pacchetto di servizi programmabili a distanza.



C5 Aircross Hybrid, in grado di muoversi nelle zone urbane in modalità ZEV senza però impedire i tragitti più lunghi, è un nuovo invito al viaggio per gli automobilisti: un viaggio senza stress, sereno e rilassante. Per segnalare la modalità elettrica quando la vettura è in movimento e per essere in regola con la normativa, Citroen C5 Aircross Hybrid è dotato di un segnalatore acustico specifico ZEV da 0 a 30 km/h. Vera e propria firma sonora del funzionamento 100% elettrico, permette ai pedoni di udire il veicolo in movimento nelle vicinanze, aumentando ulteriormente il suo aspetto tecnologico e moderno. Il suono non è percepibile dall'abitacolo di questo Silent Urban Vehicle, in modo da garantire il comfort acustico a bordo.