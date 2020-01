DS 7 CROSSBACK, comfort acustico e connettività al top

Il look elegante e raffinato di DS 7 CROSSBACK si abbina ad un comfort acustico senza eguali e ad un livello di connettività superiore.

DS 7 CROSSBACK infatti può accogliere fino a 14 altoparlanti con una potenza di 515W. Ma il marchio è andato ben oltre nella ricerca della performance acustica insieme al suo partner Focal, produttore francese di sistemi hi-fi.

L'orientamento degli altoparlanti, ma anche la rigidità dei pannelli sui quali sono posizionati e la qualità della griglia che li protegge sono stati oggetto di ricerca minuziosa. DS e Focal hanno lavorato congiuntamente per trovare il miglior adattamento possibile per un hi-fi all'interno di un'automobile. Per quanto riguarda la connettività, gli ingegneri hanno integrato tutte le novità che venivano presentate sul mercato man mano che il veicolo prendeva forma, per raggiungere il massimo livello oggi esistente.

DS 7 CROSSBACK offre quindi numerose applicazioni che permettono agli automobilisti di sfruttare, ad esempio, una navigazione connessa con informazioni sul traffico in tempo reale, meteo lungo il tragitto, e anche avere accesso a Internet e utilizzare le funzioni del proprio smartphone attraverso Apple CarPlay o MirrorLink. Questo sistema rappresenta quanto di meglio realizzato dal Groupe PSA fino ad ora.

DS 7 CROSSBACK vanta un'abitabilità interna best in class ma anche numerosi vani portaoggetti facilmente accessibili e di misure differenti, in modo da offrire ottime possibilità di alloggiamento. La direzione del marchio ha insistito su questo aspetto: il concetto di comfort deve essere abbinato al senso pratico. In questo modo ogni passeggero ha a portata di mano diversi spazi per poter riporre gli oggetti personali, sempre più numerosi nell'era della connettività.